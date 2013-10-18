وزيرة إعلام البحرين: هناك محاولة شيعية لخلق أزمة بالبلاد للمقايضة لصالح إيران

قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب، "إن هناك تيارا إسلاميا شيعيا فى البحرين يسعى لجعل البلاد قضية أمام الرأى العام الدولى، للمقايضة فى القضايا الإقليمية".

ورأت وزيرة الدولة لشئون الإعلام البحرينية، فى تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" اليوم، الجمعة، أن لإيران دورا كبيرا فى هذا التوجه، مشددة فى الوقت ذاته على أن بلادها تسير فى مسار ديمقراطى سليم، إلا أن هناك مجموعة تحاول جر البلاد إلى الطائفية.

وأضافت أن المعارضة لا تملك إرادة للدخول فى حوار حقيقى مع الحكومة، لأن القرار يتخذ فى مكان آخر، مؤكدة أن الحكومة تتمسك دائما بالقانون وتحاول حل جميع المشاكل بالحوار والتفاهم فقط.