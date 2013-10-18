أمين "الحرية والعدالة" بالبحيرة يهاجم الجيش والحكومة: الانقلابيون يسرقون إنجازات الرئيس الشرعي

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني الجمعة 18-10-2013 11:43

هاجم القيادي الإخواني المهندس أسامة سليمان، أمين حزب الحرية العدالة بالبحيرة، الجيش والحكومة، حينما قال إن "حكومة الانقلاب تتعمد سرقة إنجازات وأفكار ومشاريع الرئيس الشرعي والحكومة الشرعية"، مطالبا قواعد الجماعة المحظورة وأنصارها، بأن يواصلوا تظاهراتهم وأن يستمروا صامدين حتى عودة الشرعية كاملة، على حد قوله.

وقال القيادي الإخوانى الهارب والمطلوب ضبطه وإحضاره بقرار من النيابة العامة بتهمة التحريض على العنف، في رسالة تهنئة لشعب البحيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نشرها موقع "إخوان البحيرة"، "في كل يوم يزداد وعي الشعب المصري والبحراوي، ويدرك أن مخططًا قد حبكت تفاصيله عليه وعلى ثورته الواعية، ثورة 25 يناير 2011، ويدرك كذلك أن الانقلاب إلى زوال".

ودعا سليمان، الذي وصفه الموقع الإخواني بأنه محافظ البحيرة الشرعي، الشعب المصري عامة والبحراوي خاصة إلى التكاتف من أجل استرداد الشرعية والحفاظ على مسار ثورة يناير، وفقا له، قائلا "حكومة الانقلاب تنتقل بمصر من فشل إلى فشل أكبر، فلا نجاحات تذكر لها، وتتعمد سرقة انجازات وأفكار ومشاريع الرئيس الشرعي محمد مرسي والحكومة الشرعية التي ثبت أنها رغم كافة المعوقات التي أحيطت بها نجحت في الحفاظ على اقتصاد مصر ثابت بل وجعلته في طور التقدم، بينما الانقلاب فتح باب الاقتراض الداخلي والخارجي بما يهدد بإعلان إفلاس مصر نتيجة للسياسة غير الرشيدة والفاشلة في إدارة اقتصاد الدولة المصرية من قبل ثلة من المنتفعين".