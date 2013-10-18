وزارة الزراعة: استخراج وتجديد 40 ترخيصًا لتنمية الثروة الداجنة

أكد الدكتور خالد منصور، وكيل وزارة الزراعة ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة, أنه تمت الموافقة على استخراج 40 ترخيصًا لتنمية الثروة الداجنة، منها 12 ترخيصًا لمزراع دواجن بواقع 10 مزارع أمهات ومزرعتين بدارى تسمين، بالإضافة إلى تجديد ترخيص تشغيل 28 عنبر دواجن بأنشطتها المختلفة.

وأضاف منصور فى تصريحات له اليوم الجمعة، أنه تمت الموافقة على إصدار 3 تراخيص تشغيل لمزارع تسمين ماشية وألبان، بالإضافة إلى إبداء الرأى الفنى لـ50 مزرعة أخرى، بالإضافة إلى استخراج 8 تراخيص لوحدات تصنيع أعلاف جديدة، بالإضافة إلى 136 ترخيصا لمحلات الاتجار فى الأعلاف, كما تم استخراج 88 تسجيلة أعلاف وإضافات محلية و89 تسجيلة إضافات مستوردة.

وفى مجال التجارة الخارجية لدعم القطاع, قال منصور إن اللجنة الاسترادية لخامات الأعلاف والإضافات وافقت على 327 طلب استيراد أعلاف، بالإضافة إلى 10 طلبات بغرض التصدير، بينما وافقت اللجنة الاستيرادية للدواجن على 71 طلبا لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، بالإضافة إلى طلب بغرض التصدير، كما تمت الموافقة على استيراد 800 عجلة عشار بقرى لغرض التربية من نوع سلالة "هولشتين".