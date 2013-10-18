خطيب بـ"المنيا": الإسلام قدم فلسفة "السلمية" ليتحدى بها العالم

قال خطيب مسجد عمر بن الخطاب، بمدينة المنيا، إن الدين الإسلامى جاء بفكر لم يعرفه العالم، ولم تعرفه الأنظمة، موضحاً أن فلسفة السلمية أتت من كتاب الله ليتحدى بها العالم.

واستطرد خلال خطبة الجمعة، بمسجد عمر بن الخطاب بمحافظة المنيا، أن فلسفة السلمية جاء بها الإسلام وسيظل بها، فهنيئاً للأمة الإسلامية وما تحققه من انتصارات، مضيفا أن الجندى المسلم فى سوريا يحارب العالم كله حتى من يعطيه السلاح حريص على أن سلاحه يكون للدفاع وليس للنصر.

> وتابع مخاطبا المصلين، "أفسحوا طريق الدين الإسلامى، وأن راية الله مرفوعة والنصر يأتى من عند الله".

ودعا الخطيب، فى نهاية خطبته، إلى أن يجمع الأمة المصرية على قلب رجل واحد، وأن يرد كيد الظالمين، وأن يحبب الشعب المصرى فى بعضه.

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