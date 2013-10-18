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نائب بكتلة المستقبل: التمديد لسليمان ينقذ لبنان من فخ الفراغ السياسى

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نائب بكتلة المستقبل: التمديد لسليمان ينقذ لبنان من فخ الفراغ السياسى نائب بكتلة المستقبل: التمديد لسليمان ينقذ لبنان من فخ الفراغ السياسى

كشف عضو كتلة تيار المستقبل فى البرلمان اللبنانى النائب خضر حبيب، عن أن قوى 14 آذار تعمل من خلال جلسات نقاش داخلية على وضع خطة تمنع الوقوع فى الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية اللبنانية.

واعتبر النائب خضر حبيب، فى تصريحات له اليوم، أن الحديث عن مرشح رئاسى لقوى 14 آذار سابق لأوانه، لافتا إلى أن التمديد للرئيس ميشال سليمان يبقى الحل الأفضل إذا عمدت قوى 8 آذار إلى تعطيل جلسات انتخاب رئيس جديد، وموضحا أنهم يأملون أن تسهم كتلة النائب وليد جنبلاط فى تأمين النصاب.

يشار إلى أن ولاية الرئيس ميشال سليمان تنتهى فى شهر مايو المقبل ويفترض فى جلسات انتخاب الرئيس بالبرلمان اللبنانى تأمين النصاب القانونى الذى يمثل ثلثى أعضاء البرلمان.
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