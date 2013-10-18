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محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات التى تعوق المرور والمشاة

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محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات التى تعوق المرور والمشاة محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات التى تعوق المرور والمشاة

شدد اللواء محمود عشماوى نائب محافظ الجيزة على جميع رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، التى تبذل مجهودات حثيثة فى ملاحقة الباعة الجائلين والمقاهى المخالفة ورفع الإشغالات التى تتسبب فى إعاقة حركة المرور، وتؤدى إلى إعاقة سير المواطنين بالشوارع.

وقامت إدارة شرطة المرافق بالجيزة بقيادة اللواء أشرف حلمى مدير بحملات خلال إجازة العيد برفع الباعة الجائلين للتيسير على المواطنين خلال احتفالاتهم بالعيد، وتسيير حركة المرور بصورة أفضل بالتنسيق مع حى جنوب الجيزة استهدفت رفع الباعة الجائلين بميدان النهضة وحول حديقة الحيوان.

كما قامت بحملة بنطاق حى العجوزة تم خلالها رفع الباعة الجائلين من شارع جامعة الدول العربية بالكامل، وميدان سفنكس، وأسفرت الحملة عن رفع 61 حالة إشغال شملت فرشات لبيع الخبز ومواقع لتجهيز المشروبات الساخنة وعربات فاكهة وسلاسل حديدية وأوتاد وبراميل صاج وعربات يد وفاترينات بدون ترخيص، بالإضافة إلى حملة حى الدقى التى أسفرت عن رفع فرشات خردوات وإستاندات عرض حديدية، بالإضافة إلى تنفيذ 7 قرارات تشميع لمحلات مخالفة وقرار غلق، كما تم خلال الحملة تنفيذ قرارات إيقاف أعمال بأحد العقارات بشارع السد العالى.

كما توجهت حملة لإزالة الإشغالات بدائرة قسم شرطة الهرم أسفرت عن غلق وتشميع ثلاثة محلات، وتحررت محاضر لأصحاب المحال، بالإضافة إلى حملة مكبرة قامت بها إدارة شرطة المرافق بهضبة الأهرام تم خلالها تنفيذ 67 حالة إزالة إدارية متنوعة شملت رفع إعلانات بدون ترخيص وثلاجات عرض مشروبات وشوادر لبيع اللحوم والأغنام بطريق الفيوم، بالإضافة إلى سلاسل وأوتاد حديدية من أمام المحلات وتنفيذ قرار إزالة بأحد العقارات لمخالفة الرسوم الهندسية.

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مصر 365

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