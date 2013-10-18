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نوال الزغبي استثنائياً بأربع إطلالات

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نوال الزغبي استثنائياً بأربع إطلالات نوال الزغبي استثنائياً بأربع إطلالات

بأناقتها المعتادة، أطّلت النجمة نوال الزغبي مساء أمس على مسرح ستار أكاديمي بدورته التاسعة بأربعة تصاميم خلابة، سجّلت من خلالها استثناءاً لافتاً، حيث أن إطلالات الفنانات في هذا البرنامج تقتصر عادة على ثلاثة. وكانت أولى إطلالاتها تحيّة للفنان الكبير وديع الصافي، بفستان أسود طويل، أدّت خلالها أغنية "سيجنا لبنان" للعملاق الصافي. أما إطلالتها الثانية، والتي قدّمت خلالها أغنية "بعينك" فكانت جريئة مع جامبسوت أزرق وسترة من الباييت البرّاق. خيارها للفستان الأسود تكرّر في إطلالتها الثالثة، ولكن هذه المرة مع تصميم قصير مزيّن بالباييت، أدّت به أغنية "غريبة هالدني" فعكس دلالها المحبوب. وآخر إطلالاتها كان بفستان أصفر طويل، زيّنته بحزام مرصّع بالأحجار وكان اللون متناغماً مع لون شعرها وبشرتها.
إطلالات نوال الأربعة، التي حملت توقيع المصمم العالمي إيلي صعب، كانت بمجملها راقية، تلائم ذوقها المتميّز دائماً. ورغم أن اللون الأسود هو أول الألوان التي تتربّع على عرش الأناقة، بدا خيارها بالجامبسوت الأزرق الأكثر جرأة وتميزاً لخيارات نوال الزغبي. فهل توافقيننا الرأي؟

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سيدتي