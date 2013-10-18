مقتل "إرهابيين اثنين" فى عملية عسكرية بمحافظة باجة التونسية

قتلت وحدات من الأمن والجيش التونسيين عنصرين إرهابيين، وأصابت ثالثا بجروح خلال ملاحقتها لجماعات مسلحة هاجمت دورية أمنية أمس الخميس، وقتلت ضابطا وعونا من الحرس الوطنى فى محافظة باجة غرب تونس.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية اليوم الجمعة، أن عنصرين إرهابيين لقيا حتفهما، فيما أصيب ثالث إثر تدخل قوات الأمن والجيش ليل الخميس/الجمعة بمناطق غابية بجبل التلة فى مدينة قبلاط التابعة لمحافظة باجة.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمنى قوله إنه تم إلقاء القبض على العنصر الثالث المصاب بعد محاصرة الوحدات الأمنية والعسكرية لمنزل كان تحصن به.

وقالت مصادر أمنية وعسكرية، إنه تمت محاصرة المنطقة بالكامل حيث يتحصن ما بين 20 و25 إرهابيا لضمان نجاح العملية.

كانت وزارة الداخلية التونسية أكدت فى بيان أمس الخميس أن عنصرى أمن من الحرس الوطنى قتلا، وأصيب ثالث إثر تعرضهم بشكل مباغت لإطلاق نار كثيف من قبل عناصر إرهابية مسلحة إثناء دورية أمنية فى مدينة قبلاط.

واتهم وزير الداخلية لطفى بن جدو أمس تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادى والمحظور بالوقوف وراء العمليات الإرهابية الأخيرة فى تونس.

ويلاحق الجيش أيضا عناصر إرهابية فى الجبال والغابات القريبة من مدينة "غار الدماء" التابعة لمحافظة جندوبة إثر تعرض مركزين حدوديين مع الجزائر إلى هجوم مسلح ليل الاربعاء/الخميس دون أن يسفر عن إصابات.