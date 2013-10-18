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أبو تريكة عن مباراته الدولية الأخيرة: أنا واقعي .. كأس العالم انتهى

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أبو تريكة عن مباراته الدولية الأخيرة: أنا واقعي .. كأس العالم انتهى أبو تريكة عن مباراته الدولية الأخيرة: أنا واقعي .. كأس العالم انتهى

لا يريد محمد أبو تريكة لاعب الأهلي أن يربط طموحات الجمهور المصري بأمل بات شبه مستحيل بالوصول إلى كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأعلن أبو تريكة اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بنهاية الموسم الجاري مع الأهلي، لتصبح مباراة العودة أمام غانا في ملحق تصفيات المونديال هي دوليته الأخيرة.

وقال أبو تريكة لـFilGoal.com بعد قراره "أنا واقعي، فكرة التأهل لكأس العالم صعبة جدا جدا، لابد أن نعترف بذلك حتى لا تزيد طموحات الجمهور بشكل أكبر".

هزيمة قاسية للفراعنة في كوماسي في مباراة الذهاب قوامها ستة أهداف لهدف جعلت فوز بخمسة أهداف نظيفة في لقاء الإياب هو الشرط الوحيد للسفر للبرازيل في يونيو المقبل.

ولذلك أوضح أبو تريكة "الهدف من مباراة العودة هو تحسين الصورة وتحقيق نتيجة جيدة لرد الاعتبار، أما التأهل فهو صعب للغاية".

وستكون مباراة 19 نوفمبر هي الأخيرة على الصعيد الدولي للاعب الحاصل على لقبين أمم إفريقيا مع الفراعنة، إذ قال "سأكون حاضرا في المباراة إذا تم استدعائي من قبل الجهاز الفني".

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