مسيرات للمحظورة عقب صلاة الجمعة فى رابع أيام عيد الأضحى بالإسكندرية

دعت أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، صباح اليوم الجمعة، إلى الخروج بمسيرات احتجاجية بالإسكندرية، وذلك ضمن فاعليات رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرات احتجاجية من أمام مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، ومن أمام مسجد سيدى بشر الشيخ، ومن أمام مسجد التوحيد بمنطقة أبو سليمان.

> شهدت شوارع الإسكندرية صباح اليوم الجمعة حالة من السيول المرورية قبل بدأ فاعليات التى دعت لها جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة".

> "فيما تلتزم قوات الأمن بخطة تأمينها للمنشآت العامة والحيوية بالتعاون مع الجيش، حيث تكثف الدوريات الأمنية من تواجدها فى محيط تجمع أعضاء "المحظورة"، لتمشيط المنطقة ومتابعة الحالة الأمنية.

بالإضافة إلى تمركزات قوات الأمن والجيش أمام المنشآت العامة والحيوية والتى المعتاد عليها طوال الجمعة السابقة، وتأمين المساجد والكنائس، ودوريات أمنية تطوف الشوارع الإسكندرية، كما تمركزت قوات الجيش أمام البنوك والمنشآت الحيوية وأقسام الشرطة ومكتبة الإسكندرية لتأمينها، تحسباً لوقوع اشتباكات وأحداث العنف وتخريب للمنشآت العامة.