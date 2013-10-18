هدوء حذر بالأقصر بعد اشتباكات قبلية دامية راح ضحيتها 7 أشخاص

بدأ فريق من نيابة مركز الأقصر بصعيد مصر التحقيق فى أحداث منطقة "نجع البركة" غرب مدينة الأقصر التى اندلعت أمس الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وقتل فيها سبعة أشخاص، كما أصيب آخرون.

وخيم هدوء حذر على منطقة نجع البركة صباح اليوم الجمعة، بعد اشتباكات الخميس التى استخدم فيها أفراد عائلتى "السفاح" و"الأطرش" الأسلحة الآلية، بسبب خلافات قبلية ترجع لسنوات ماضية.

من جانبها، قالت مصادر أمنية إن الاشتباكات اندلعت إثر خلافات على تقسيم حصيلة السرقات بين بعض المسجلين خطر من أفراد العائلتين.

وأضافت أن بين القتلى عناصر خطرة مطلوبة على ذمة اتهامات بالضلوع فى ارتكاب جرائم خطف واحتجاز وسرقة بالإكراه.

وأكد مدير أمن الأقصر اللواء مصطفى بكر أن جبال منطقة نجع البركة تعد من أخطر البؤر الإجرامية فى الأقصر وآخر بؤرة يختبئ فيها الخارجون على القانون بالمحافظة.

وقال إن خطورة المنطقة تأتى نظرا لأنها متاخمة لحدود الأقصر مع محافظة قنا وتجاورها مع إحدى البؤر الخطرة بجنوب غرب قنا.

وأشار إلى أن قوات الأمن شنت حملة موسعة على نجع البركة قبل يومين فقط من تفجر المعركة الدامية بها، لكن العناصر الخطرة نجحت فى الاختباء وسط زراعات القصب الكثيفة التى يصعب تتبعهم فيها من قبل قوات الأمن.