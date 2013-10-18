الدراجات البخارية تنتشر فى رأس البر بالمخالفة لتعليمات محافظة دمياط

تعددت شكوى روارد مصيف رأس البر طوال أيام عيد الأضحى المبارك، من انتشار الدراجات البخارية فى شوارع رأس البر بصورة غير طبيعية، وخاصة فى منطقة اللسان شارع كورنيش النيل.

بالمخالفة لتعليمات محافظ دمياط الأسبق، الدكتور محمد فتحى البرادعى، واعتبرها المواطنون، أنها مصدر إزعاج ووسيلة لإرباك الحركة المرورية، وارتكاب الحوادث .

كما اشتكى روراد المصيف من استغلال الباعة الجائلين وأصحاب ألعاب الأطفال للأرصفة، والممرات المخصصة لسير المواطنين، علاة على المغالاة فى الأسعار، واستغلال رواد المصيف، يأتى ذلك فى الوقت الذى يتخاذل فيه مجلس المدينة، وشرطة المرافق عن اتخاذ أية إجراءات حيالهم.