بالصور| طلاب "ستار أكاديمي" ونوال الزغبي يقدمون تحيّة وفاء للراحل "وديع الصافي"

كتب : الوطن منذ 12 دقيقة

تحيّة وفاء للراحل العملاق وديع الصافي قدّمها برنامج "ستار أكاديمي" في سهرته الرابعة، فأتى افتتاح البرايم بلوحة فنيّة لأغنية "سيّجنا لبنان" يشارك فيها الطلآّب مع ضيفة السهرة النجمة نوال الزغبي، كما عُرض تقرير عن حياة الراحل ومسيرته الفنيّة، وعن مشاركته في مواسم البرنامج السابقة، حيث كان خير داعم للمواهب الناشئة.

وأكدت نوال الزغبي أن رحيل الصافي خسارة كبيرة لعملاق عربيّ شكّل مدرسة بفنّه ومحبّته وتواضعه وأخلاقه، فيما توجّهت رئيسة الأكاديميّة "كلوديا مرشيليان" بالتعازي للشعب اللبناني والعربي بوداع "الصافي القلب"، قائلة إن الصافي "سيّج لبنان وعلّا سياجو".

"طلّوا حبابنا"، و"عيوني غريبي"، و"عندك بحريّة"، أغاني وديع الصافي قدّمها اللبنانيّان زكي وجان، ضمن لوحة غنائية شاركهما فيها كورال من الأطفال بينهم أحفاد الراحل، بقيادة أستاذ الموسيقى طوني البايع، كما رافقهما على البيانو الموزّع الموسيقي داني الحلو، وأستاذا الغناء خليل أبو عبيد وهشام بولس.

ثلاث إطلالات أخرى متميّزة للنجمة نوال تخلّلتها السهرة نالت إعجاب الجمهور، حيث شاركت الطالبة رنا من مصر أغنية "بعينك"، وماريا من لبنان أغنية "غريبة الدني"، كما أطلّت منفردة بأغنية "غازلني".

حقبة الملك فاروق بفخامتها حضرت ضمن لوحة أغنية "ألف ليلة وليلة" من تقديم الطالب محمود من مصر، لتنقلنا أجواء لوحة "Sweet Charity" مع عبدالله من السعوديّة وجان من لبنان إلى استعراضات هوليوود وأضوائها بأغنية "يمكن نتهنّى"، ثمّ لوحة "القضبان الحديديّة" وأغنية "Mercy" مع سكينة.

"النومينيز" الثلاث أدوا أغان منفردة، فقدّم طاهر أغنية "ويّاه"، ثمّ نور أغنية "جرح الماضي"، وعيسى أغنية "بحبّك وحشتيني". كما أطلّ الثلاثي الطربي النسائي ليليا وميساء وزينب بأغنيات "زي العسل" و"بحلم بلقاك" و"احضن الأيام".

يذاع "ستار أكاديمي" كلّ خميس الساعة الثامنة بتوقيت مصر على الـ"CBC" والتاسعة بتوقيت لبنان على الـ"LBC".