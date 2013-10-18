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بالفيديو .. رونالدو وميسي في إعلان لشركة مخبوزات

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بالفيديو .. رونالدو وميسي في إعلان لشركة مخبوزات بالفيديو .. رونالدو وميسي في إعلان لشركة مخبوزات

تعاقدت شركة "بيمبو"، كبرى شركات المخبوزات في العالم، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر برشلونة لأحدث إعلاناتها للترويج لخبزها.

وتحضر سيدة تقوم بدورها الممثلة المكسيكية مونيكا أوارتي للتسوق وتجد ميسي وتطلب منه أوتوجراف وتقوم بعد ذلك بدعوته لتناول الافطار مع نجلها.

ثم يصل رونالدو في الاعلان ويقوم بشراء خبز ويطلب اوتوجراف منها وتسأله قبل التوقيع عن اسمه وتشيد بلياقته البدنية.

وتقوم السيدة التي تؤدي دورها الممثلة المكسيكية مونيكا أوارتي بدعوة المهاجم لتناول الافطار في منزلها حيث يتناول نجلها سندويتش بخبز الشركة.

وذكر بيان للشركة "بيمبو تواصل المراهنة على الرياضة ليس فقط في إسبانيا بكونها أحد رعاة الإسباني لكرة القدم، لكن ايضا خارج حدودنا بضم نجوم مثل النجم البرتغالي للترويج للرياضة باعتبارها جزء اساسي من الحياة الصحية".

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فيديو اليوم السابع

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