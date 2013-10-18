الفيفا يطلق طوابع البريد التذكارية الخاصة بمونديال 2014

مدريد (إفي): أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تدشين برنامج الطوابع التذكارية لبطولة كأس العالم بالبرازيل عام 2014 ، الذي سيكون متوفرا أيضا لخدمات البريد في دول أخرى.

وتم الإعلان عن برنامج الطوابع التذكارية للمرة الأولى عام 2004 احتفالا بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الفيفا، وتواصل لاحقا في مونديالي ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010.

وقال تيري ويل مدير التسويق بالفيفا في تصريحات الخميس إن "برنامج الطوابع يقدم لإدرارات البريد في العالم كله الفرصة الكبرى للمشاركة في الحدث الكروي الأهم على وجه الأرض، فبفضله يرتبط أي بلد ببطولة تشارك فيها أفضل منتخبات العالم أمام الملايين من مشجعي كرة القدم".

وتوقظ نسخة مونديال 2014 اهتماما أكبر حيث يعود كأس العالم إلى البرازيل، البلد الذي تمثل فيه كرة القدم جزءا من الهوية الوطنية، وحيث أقيمت البطولة من قبل عام 1950 ، عندما توجت أوروجواي بلقبها على حساب أصحاب الأرض.

يذكر أن برنامج الطوابع مطبق بالفعل في البلد المضيف، ومن المقرر أن تقوم الإدارة الوطنية للبريد في البرازيل، التي طرحت في الأسواق مؤخرا مجموعتين خاصتين من الطوابع التذكارية لبطولة كأس القارات التي استضافتها البلاد في يونيو الماضي، بالإعلان عن نسخ تذكارية جديدة استعدادا للمونديال.