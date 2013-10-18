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هيئة الدفاع عن "السنوسى" تتقدم باستئناف لمحاكمته أمام "الجنائية الدولية"

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هيئة الدفاع عن "السنوسى" تتقدم باستئناف لمحاكمته أمام "الجنائية الدولية" هيئة الدفاع عن "السنوسى" تتقدم باستئناف لمحاكمته أمام "الجنائية الدولية"

طلبت هيئة الدفاع عن عبدالله السنوسى رئيس جهاز مخابرات النظام الليبى السابق أن تتم محاكمته بمقر المحكمة الجنائية فى لاهاى.

وذكرت المواقع الليبية، اليوم الجمعة، نقلا عن "وكالة الصحافة الفرنسية" أن هيئة الدفاع عن "السنوسى" قدمت استئنافا للمحكمة الجنائية الدولية للموافقة على محاكمة السنوسى فى ليبيا، وطلبت أن تتم المحاكمة بمقر المحكمة فى لاهاى.

وأضافت المواقع أن الوكالة نقلت عن وثيقة تم نشرها بهذا الخصوص، أن "بن أميرسون محامى السنوسى قال إن ليبيا لا تملك القدرة ولا الإرادة لتنظيم محاكمة عادلة للسنوسى"، وقد أخطأت المحكمة فى قرارها بأنه لا يمكنها النظر فى القضية.

كان قضاة المحكمة الجنائية الدولية وافقوا يوم الجمعة الماضى على أن تحاكم ليبيا السنوسى، معتبرين أن الإجراءات الحالية فى البلاد تجعل إجراءات لاهاى غير مقبولة.

يشار إلى أن معاهدة روما التى تأسست عليها المحكمة الجنائية تنص على أنه لا يمكنها بدء إجراءات ومحاكمة أى مشتبه به، إلا إذا كانت بلاده عاجزة أو لا تريد القيام بذلك.

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