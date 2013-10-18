دراسة: تدريبات الذهن تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

كتب : أ ش أ منذ 51 دقيقة

توصلت دراسة طبية إلى أن الحرص على تدريبات الذهن والتركيز يساهم فى خفض مستوى ضغط الدم المرتفع، للحد الذى يمكن معه تأجيل وتأخير التدخل الدوائى.

وأوضحت الدراسة التى أجريت فى هذا الصدد ونشرت فى العدد الأخير من مجلة الطب النفسى، أن المرضى الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع، يعتبر الحد من التوتر القائم على تنبيه الذهن من أهم العوامل المساهمة فى خفض معدلات ضغط الدم لديهم بصورة كبيرة.

وكشف "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض"، أن هناك أكثر من 68 مليونا بواقع شخص بين من بين كل ثلاثة بالغين فى الولايات المتحدة يعانى من ضغط الدم المرتفع، والذى عادة ما يعرف باسم "القاتل الصامت"، حيث لا يدرك الكثيرون فى أغلب الأحيان إصابتهم بالمرض الذى يأتى دون أية علامات تحذيرية أو أعراض.

يأتى ذلك فى الوقت الذى توصل فيه فريق من الباحثين بجامعة "كينت"، لأن ضغط الدم المرتفع يؤثرعلى 30% من الأمريكيين، وهو ما جذب انتباه الكثيرمن الأطباء بسبب المخاطر الصحية المرتبطة بأمراض القلب والشرايين.