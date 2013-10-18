مصطفى النجار: قانون التظاهر يشبه "ابن السفاح" الذي جاء من نظامي "مبارك" و"الإخوان"

كتب : فاطمة النشابي منذ 8 دقائق

انتقد مصطفى النجار، النائب السابق بمجلس الشعب، قانون التظاهر الجديد الذي ترغب الحكومة في إقراره، وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "قانون التظاهر بصيغته الحالية يشبه ابن السفاح الذي جاء من نظامي مبارك والإخوان ليلحق بمهزلة إطلاق الحبس الاحتياطي في الهجمة على الحريات".

وأضاف مصطفى النجار، "نريد قانونًا لتنظيم التظاهر وليس منع التظاهر، نريد قانونًا يجرم قتل المتظاهر السلمي ولا يشرعنه، نريد أن نوسع مساحات الحريات وليس تضييقها".

وتابع النجار، "سيسقط أي قانون غير قابل للتنفيذ لعدم واقعيته، وعلى السلطة أن تتعلم من أخطاء الماضي، وأن تحترم نفسها ولا تزيد من أعدائها بغبائها المتزايد".