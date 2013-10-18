خطوات لتثبيت أحمر الشفاه على طريقة النجمات

تتعدد النَّصائح والطُّرق المختلفة التي ينصحك بها الأقارب والصَّديقات للحصول على شفاه ممتلئة ولون ثابت، ممّا يجعلك دوماً في حيرة من أمرك تجاه المعلومة الأكثر فائدة بالنِّسبة إليك، فلِمَ لا تتّبعين نصيحة الخبراء في هذا الأمر؟

إليك هذه الخطوات الخمس السَّريعة للحصول على أحمر شفاه بارز وثابت طوال اليوم:

تابعي هنا: أيّ لون لأظافرك في السهرات؟

1. احصلي على محدّد للشِّفاه بنفس لون أحمر الشِّفاه الخاص بك، وحدّدي بواسطته على خط شفاهك الطبيعيّ.

2.ضعي أحمر الشِّفاه على ظاهر يدك، واستخدمي فرشاة لتطبيق أحمر الشِّفاه من يدك إلى شفاهك.

3.للحصول على مظهر شفاه ممتلئة، ضعي القليل من الملمِّع عند منتصف شفاهك.

*حاولي الابتعاد عن حواف الشِّفاه أو مكان التَّحديد، كما يمكنك إضافة طبقة أخرى من محدد الشِّفاه فوق حدّ الشِّفاه لإبراز اللون.

4.أحضري بعض أعواد القطن، واستخدميها لدمج المحدد مع أحمر الشِّفاه.

5. وأخيراً، أضيفي طبقةً أخيرة من أحمر الشِّفاه بنفس الطَّريقة السَّابقة، وتمتَّعي بلون ثابت طوال اليوم.

إن كنت تعانين من التَّجاعيد حول شفاهك، استخدمي أحمر شفاه لامعاً وخفيفاً بدلاً من الألوان المنطفئة الثَّقيلة. ولا تنسي الاحتفاظ بالأقلام في الثَّلاجة للمحافظة على أحمر الشِّفاه لفترة أطول.

قد يعجبك: