للمراهقات... تجنَّبي ترفيع حاجبيكِ

عندما تبدأ المراهقة بترتيب حاجبيها وتزيينهما، نجدها تلجأ إلى نزع الكثير من شعر الحواجب؛ وذلك حتى تشعر بمزيد من النضج والجاذبيَّة والثقة أمام زميلاتها. لذلك نجد أنَّ الحواجب الرفيعة أصبحت بمثابة موضة بين المراهقات. ولكن الاستمرار في نزع الشَّعر من الحواجب وترفيعها بشدَّة قد يضرّ الحواجب جداً، ويجعل الشَّعر يتوقَّف عن الظهور طبيعيّاً، إضافةً إلى أنَّ ترفيع الحواجب يعطي الانطباع بالتقدّم بالعمر. لذا ينبغي على كلّ فتاة أن تحافظ على حواجبها سميكة ومتناسقة، فهي تضيف الأناقة إلى الوجه، فضلاً عن رواجها بشدَّة هذا الموسم.