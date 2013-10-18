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حبس مدرس وطالب 15 يومًا لكتابتهما عبارات مسيئة للجيش والشرطة على سور السكة الحديد بدمنهور

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حبس مدرس وطالب 15 يومًا لكتابتهما عبارات مسيئة للجيش والشرطة على سور السكة الحديد بدمنهور حبس مدرس وطالب 15 يومًا لكتابتهما عبارات مسيئة للجيش والشرطة على سور السكة الحديد بدمنهور

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 60 دقيقة

قرر عمرو عماد، وكيل نيابة قسم دمنهور، بإشراف المستشار إيهاب أبوعيطة رئيس النيابة، حبس مدرس وطالب إخوانيين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامهما بكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة على سور محطة السكة الحديد بدمنهور.

كان ضباط مباحث دمنهور ضبطوا محمد عبدالراضي صالح (27 عامًا - مدرس لغة عربية)، وعبدالله معوض مصطفى (19 عامًا - طالب)، من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، أثناء قيامهما بكتابة عبارات مسيئة للقوات المسلحة والشرطة على سور محطة السكة الحديد بمدينة دمنهور.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16990/2013 جنح قسم دمنهور، وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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