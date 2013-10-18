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اشتباكات عنيفة فى دير الزور فى شرق سوريا وتقدم طفيف لمقاتلى المعارضة

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اشتباكات عنيفة فى دير الزور فى شرق سوريا وتقدم طفيف لمقاتلى المعارضة اشتباكات عنيفة فى دير الزور فى شرق سوريا وتقدم طفيف لمقاتلى المعارضة

تمكن مقاتلو المعارضة السورية من إحراز تقدم فى مدينة دير الزور، فى شرق البلاد إثر معارك عنيفة سجلت الليلة الماضية، مع القوات النظامية، وتخللها "إعدام" جبهة النصرة لعشرة جنود نظاميين أسرى، حسبما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة.

وقال المرصد فى بريد إلكترونى، "دارت اشتباكات ليل أمس بين مقاتلى الكتائب والقوات النظامية فى أحياء عدة بمدينة دير الزور"، مشيرا إلى "معلومات أولية عن سيطرة مقاتلى الكتائب على كلية الآداب القريبة من حى الرشدية" والتى كانت تحت سيطرة القوات النظامية.

وذكر المرصد أن "جبهة النصرة أقدمت على إعدام عشرة عناصر من القوات الموالية للرئيس بشار الأسد بعد أن أسرتهم خلال الاشتباكات فى حى الرشدية".

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