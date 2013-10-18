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هنية يدعو إلى تحرك عربى لحماية القدس

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هنية يدعو إلى تحرك عربى لحماية القدس هنية يدعو إلى تحرك عربى لحماية القدس

دعا رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية إلى تحرك عربى بمستوى التهديد الإسرائيلى الذى يستهدف المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة.

وجاءت دعوة هنية، خلال اتصاله الليلة الماضية بكل من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء المغربى عبد الإله بن كيران.

وقدم هنية للقادة العرب تهنئة حكومة غزة والشعب الفلسطينى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبحث معهم آخر التطورات المتعلقة بالقدس والمسجد الأقصى والمخططات الإسرائيلية لتهويده والسيطرة على المقدسات وطرد أبناء الشعب الفلسطينى من بيوتهم وكامل مدينة القدس وعمليات الاستيطان المتصاعدة فى الضفة الغربية المحتلة.

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مصر 365