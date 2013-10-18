النحس يصيب ساندي في أولى بطولاتها

أصيبت الفنّانة الشّابة ساندي بالإحباط، بسبب تأجيل أوّل أفلامها الذي يحمل اسم "خطة جيمي".

فقد قرّرت الشركة المنتجة للفيلم، تأجيل عرضه إلى إجازة منتصف العام الدراسي، بسبب ساعات حظر التجوال التي رأت الشركة أنّها ستؤثّر على الإقبال الجماهيري للفيلم، ما قد يعرّضه لخسائر في الإيرادات.

فيلم "خطة جيمي"تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي ويشاركه في الفيلم الطفلة جانا ، لطفي لبيب ، سامي مغاوري، هناء الشوربجي ، إسلام جمال وحسام داغر وهو قصة ساندي وسيناريو وحوار إيهاب ناصر وإخراج تامر بسيوني .