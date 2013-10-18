خطوبة بيرين سات وزواجها قريباً

بعد قصّة حبّ استمرّت مدّة عامين، قرّرت الممثلة التركية بيرين سات والمغني التركي كينان دوغلو أخيراًَ عقد خطوبتهما رسمياً، حيث اتفقا مع أسرتيهما على أن تتم الخطوبة في شهر شباط\فبراير، حسب العادات والأعراف التركية في حفل سيقتصر على الأهل، على أن يتم حفل الزفاف الرسمي الضخم وقبلها ليلة الحنة التقليدية للعروس في شهر أيار\مايو من صيف الـ 2014، حيث ستتم بيرين سات سن الثلاثين من عمرها، بينما يبلغ كينان الأربعين من عمره.

وقبل العرس بأشهر، اختار العروسان الولايات المتحدة الأمريكية وجهتهما لقضاء شهر العسل، بعيداً عن صحافة الباباراتزي التركية والفضوليين.

وسيتم هذا الزواج بمباركة من عائلتي بيرين وكينان، حيث شوهدت والدتا العروسين في حفلات مشتركة ما يعكس حجم العلاقة الوطيدة التي تربطهما، وقد باركتا ارتباطهما منذ بداية علاقتهما العاطفية.

يذكر أنّ بيرين سات كانت قد صوّرت مشهد ليلة الحنة التركية التقليدية مرة واحدة فقط في مسيرتها الفنية، في الموسم الثاني من مسلسل "فاطمة".