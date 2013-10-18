أخبار عاجلة

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

خطوبة بيرين سات وزواجها قريباً

Google+ Print
خطوبة بيرين سات وزواجها قريباً خطوبة بيرين سات وزواجها قريباً

بعد قصّة حبّ استمرّت مدّة عامين، قرّرت الممثلة التركية بيرين سات والمغني التركي كينان دوغلو أخيراًَ عقد خطوبتهما رسمياً، حيث اتفقا مع أسرتيهما على أن تتم الخطوبة في شهر شباط\فبراير، حسب العادات والأعراف التركية في حفل سيقتصر على الأهل، على أن يتم حفل الزفاف الرسمي الضخم وقبلها ليلة الحنة التقليدية للعروس في شهر أيار\مايو من صيف الـ 2014، حيث ستتم بيرين سات سن الثلاثين من عمرها، بينما يبلغ كينان الأربعين من عمره.
وقبل العرس بأشهر، اختار العروسان الولايات المتحدة الأمريكية وجهتهما لقضاء شهر العسل، بعيداً عن صحافة الباباراتزي التركية والفضوليين.
وسيتم هذا الزواج بمباركة من عائلتي بيرين وكينان، حيث شوهدت والدتا العروسين في حفلات مشتركة ما يعكس حجم العلاقة الوطيدة التي تربطهما، وقد باركتا ارتباطهما منذ بداية علاقتهما العاطفية.
يذكر أنّ بيرين سات كانت قد صوّرت مشهد ليلة الحنة التركية التقليدية مرة واحدة فقط في مسيرتها الفنية، في الموسم الثاني من مسلسل "فاطمة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي