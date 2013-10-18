وزير الإسكان: طرح مشروع بيت الوطن للحجز مرة أخرى بعد العيد

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إعادة طرح مشروع بيت الوطن مرة أخرى للحجز عقب عيد الأضحى المبارك، وذلك بعدما تم الانتهاء من حصر الأراضى المتبقية من المشروع الأول، وإضافة أراضٍ أخرى.

وأضاف محلب، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع بيت الوطن، له فوائد عديدة، من بينها جذب أموال كثيرة داخل خزينة الحكومة، ومنح المصريين بالخارج فرصة للحصول على قطعة أرض ببلدهم، وغيرها من المزايا.

وكان محلب قد أعلن أنه سيتم إحياء مشروع "بيت الوطن"، لتوفير أراض للمصريين بالخارج فى ثوب جديد، حيث ستتعدد مساحات الأراضى والمدن المطروحة بالمشروع، بالإضافة إلى عدد من الأفكار الأخرى، وسيتم الإسراع فى توصيل المرافق لأراضى المشروع، وتشكيل مجموعة عمل لذلك.

وكانت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قد سبق أن أعلنت فى مارس الماضى عن مشروع "بيت الوطن"، لطرح أراض متميزة للسكن العائلى والخدمات للمصريين بالخارج، بمساحات تبدأ من 350م وحتى 800م للقطعة، فى مواقع متميزة بمدن: القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، بدر، دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة.