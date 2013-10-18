أخبار عاجلة

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التضامن يعتمد 6,5 مليون جنيه لتطوير مراكز التأهيل الاجتماعى

Google+ Print
وزير التضامن يعتمد 6,5 مليون جنيه لتطوير مراكز التأهيل الاجتماعى وزير التضامن يعتمد 6,5 مليون جنيه لتطوير مراكز التأهيل الاجتماعى

اعتمد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى مبلغ 6ملايين و500 ألف جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2013/2014، لاستكمال وتجهيز بعض مراكز التأهيل فى محافظات أسيوط، والفيوم، والوادى الجديد، والأقصر، وشمال سيناء والإسماعيلية.

وأكد الوزير أن التأهيل الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة من أهم الميادين التى تعمل بها وزارة التضامن الاجتماعى، حيث يعد برنامج لاستثمار قدرات الأفراد من ذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية، حتى يتمكن الفرد من أن يساهم إيجابيا فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمتد خدمات التأهيل الاجتماعى لتشمل خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

وأوضح البرعى فى تصريحات اليوم الجمعة، أن الإدارة العامة للتأهيل، قامت خلال العام الماضى بمبادرة لتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى أماكن مختلفة بالتنسيق مع عدد من المصانع والشركات، وذلك لتفعيل نسبة الـ5% المنصوص عليها بالقانون، كما قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية باستقبال هذه الشريحة بالأندية لتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة لانخراطهم فى المجتمع.

وأشار الوزير إلى أنه تم استقبال حالات الإعاقة الذهنية التى تعانى من صعوبات فى النطق والكلام بعمل جلسات خاصة، للتخاطب مجانا للتخفيف عن كاهل الأسرة غير القادرة، حيث تم تقييم الحالات، ووضع برنامج تخاطب لتنمية المهارات اللغوية لديهم من خلال وحدة التخاطب بالإدارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365