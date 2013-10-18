وزير التضامن يعتمد 6,5 مليون جنيه لتطوير مراكز التأهيل الاجتماعى

اعتمد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى مبلغ 6ملايين و500 ألف جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2013/2014، لاستكمال وتجهيز بعض مراكز التأهيل فى محافظات أسيوط، والفيوم، والوادى الجديد، والأقصر، وشمال سيناء والإسماعيلية.

وأكد الوزير أن التأهيل الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة من أهم الميادين التى تعمل بها وزارة التضامن الاجتماعى، حيث يعد برنامج لاستثمار قدرات الأفراد من ذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية، حتى يتمكن الفرد من أن يساهم إيجابيا فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمتد خدمات التأهيل الاجتماعى لتشمل خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

وأوضح البرعى فى تصريحات اليوم الجمعة، أن الإدارة العامة للتأهيل، قامت خلال العام الماضى بمبادرة لتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى أماكن مختلفة بالتنسيق مع عدد من المصانع والشركات، وذلك لتفعيل نسبة الـ5% المنصوص عليها بالقانون، كما قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية باستقبال هذه الشريحة بالأندية لتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة لانخراطهم فى المجتمع.

وأشار الوزير إلى أنه تم استقبال حالات الإعاقة الذهنية التى تعانى من صعوبات فى النطق والكلام بعمل جلسات خاصة، للتخاطب مجانا للتخفيف عن كاهل الأسرة غير القادرة، حيث تم تقييم الحالات، ووضع برنامج تخاطب لتنمية المهارات اللغوية لديهم من خلال وحدة التخاطب بالإدارة.