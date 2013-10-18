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غدا.. نظر دعوى خالد الجندى لوضع قناة "أزهرى" تحت الحراسة

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غدا.. نظر دعوى خالد الجندى لوضع قناة "أزهرى" تحت الحراسة غدا.. نظر دعوى خالد الجندى لوضع قناة "أزهرى" تحت الحراسة

تنظر غدا السبت الدائرة الأولى مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد ذكرى، وأمانة سر مصطفى عبد الحميد، دعوى فرض الحراسة القضائية المقامة من الشيخ خالد الجندى ضد قناة أزهرى.
> وقالت عريضة الدعوى التى أقامها محمد فاروق المحامى وكيلا عن الشيخ خالد الجندى أحد مساهمى القناة، إن المدعى عليه الأول حسن صلاح الدين بصفته الممثل القانونى لشركة قناة أزهرى تلاعب فى إيرادات الشركة وإضافتها إلى ذمته المالية منذ تأسيس الشركة فى 15 سبتمبر 2011.
> وأضافت عريضة الدعوى أن القناة انحرفت عن توجهها الدينى إلى توجه سياسى، وأن المدعى عليه الأول قدم ضيوفا ليسوا من أهل الفتوى للظهور على القناة، مما أثر على سمعة القناة.
> ونوهت عريضة الدعوى إلى أن رئيس مجلس الإدارة المدعى عليه الأول صدر ضده عدة أحكام جنائية، وطالبت الدعوى بوضع الشركة تحت الحراسة القضائية، وتعيين الشيخ خالد رئيسا لمجلس إدارتها باعتباره من مشايخ الأزهر المشهورين.

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