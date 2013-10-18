"المعلمى ": انتخاب الرياض لعضوية مجلس الأمن انعكاس لسياستنا الوسطية

أكد السفير السعودى لدى الأمم المتحدة" عبد الله المعلمى" اليوم فى تصريحات خاصة للصحفيين عقب انتخاب السعودية عضوا بمجلس الأمن الدولى، "إن انتخابنا اليوم هو انعكاس لسياستنا طويلة الأمد فى دعم الوسطية وحل الخلافات بالسبل السلمية.

واضاف أود تهنئة "تشاد ونيجيريا وليثوانيا وتشيلى" على الانضمام لمجلس الأمن، مشيرا إلى إن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى العمل معهم ومع بقية الأعضاء خلال العامين المقبلين، مؤكدا أن بلاده ستعمل من خلال هذه المسئولية الجديدة من أجل المساهمة فى الأمن والسلم الدوليين.

وحول الملف السورى أوضح " المعلمى " فى تصريحات صحفية: "إننا ندعم الشعب السورى وكفاحه لتحقيق تطلعاته للحرية والرخاء والوحدة، ونتطلع إلى العمل مع بقية المجتمع الدولى لمساعدة إخواننا السوريين فى تحقيق أهدافهم".