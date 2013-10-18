«بى بى سى»: مباراة مصر وغانا لم توحد المصريين.. والإخوان فرحوا بهزيمة منتخب مصر

الإخوان وزعوا علامات «رابعة» على الجمهور الغانى وفرحوا بالهزيمة

كتب : محمد البلاسى تصوير : عبدالحميد عيد منذ 41 دقيقة

قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» إن المشاركات التى تعج بها مواقع التواصل الاجتماعى تؤكد على انتقال الصراع السياسى الذى تشهده مصر إلى الساحة الرياضية فى وقت كان يتوقع فيه كثيرون أن توحد مباراة مصر وغانا المصريين المنقسمين بفعل السياسة، وأشارت «بى بى سى» فى تقرير خبرى إلى أنه كان لافتا رفع الجمهور الغانى فى استاد المباراة العلامات المؤيدة للإخوان والمعروفة بعلامات رابعة، وأشارت بعض الأنباء إلى أن مصريين مؤيدين للإخوان ومعارضين للحكم الحالى هم من وزعوا تلك العلامات على الجمهور الغانى الذى كان يؤيد فريقه القومى، كما بدا أن الكثير من المصريين المعارضين للحكم الحالى فرحوا بالهزيمة التى مُنى بها فريقهم القومى، إذ أظهرت تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعى أن ما حدث هو واحد من تداعيات «الانقلاب العسكرى الذى شهدته مصر» على حد قولهم، فى حين لام مصريون آخرون على هؤلاء شماتتهم فى هزيمة وطنية وإعلاءهم للانتماء السياسى على الانتماء الوطنى.