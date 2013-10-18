«سى إن إن»: رفض قانون التظاهر يجمع فرقاء السياسة فى مصر

«6 أبريل» تشبهه بقوانين «مبارك».. و«تمرد» تنتقده.. وحزب النور يطلب طرحه للمناقشة

كتب : محمد البلاسى منذ 41 دقيقة

قالت شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية إن الأصوات المعترضة على مشروع قانون التظاهر تتصاعد، وذلك بعد الإعلان عن قيام الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، بالنظر فيه تمهيداً لإقراره، وأشارت «سى إن إن» فى تقريرها إلى أن جمعيات حقوقية وأحزاباً وقوى سياسية، على رأسها حركة 6 أبريل وحركة تمرد وحزب النور، قد حذرت من تداعيات القانون. وتابع التقرير أنه بموجب القانون الجديد سيتوجب على الراغبين بتنظيم المظاهرات تقديم طلب مسبق إلى وزارة الداخلية، كما سيتم منح السلطات حق إلغاء المظاهرة أو تأخير موعدها أو نقل مكانها، كما يحظر التظاهر حول المقار العامة. ونقل التقرير عن جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، قوله إن إعادة فرض الحل البوليسى فى مصر لن تقود إلا إلى المزيد من الفشل وستزيد من تعقيد الصراع السياسى فى البلاد، أما حركة 6 أبريل فشبهت المشروع بالقوانين التى كانت سائدة فى حقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقالت الحركة فى بيان لها إن القانون سيكون «واحداً من أسوأ القوانين القمعية المكبلة للحرية فى بلاد العالم الثالث والديكتاتوريات العسكرية». من جانبها، انتقدت حركة تمرد التى كان لها دور أساسى بالدعوة لمظاهرات انتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسى أى قانون يكون من شأنه الحد من الحريات التى نالها المصريون جراء ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مضيفة أن التعامل مع المظاهرات غير السلمية لا يكون من خلال فرض قانون يضيّق الخناق على المظاهرات السلمية. أما حزب النور السلفى، ثانى أكبر الأحزاب الإسلامية فى البلاد، فقد انتقد المشروع الجديد، وحث وزارة الداخلية على طرحه للنقاش العام قبل إقراره.