«تركيا» تغازل «إيران» بالكشف عن شبكة تجسس إسرائيلية على أراضيها

كتب : محمد حسن عامر وسيد خميس منذ 39 دقيقة

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن تركيا كشفت لإيران هوية عشرة جواسيس فى شبكة إيرانية تعمل لصالح إسرائيل، لتقطع بذلك خطوة فى طريق تحالفها مع طهران على حساب «تل أبيب». وأكد المحلل السياسى للصحيفة، ديفيد أجنشيوس، المعروف بقربه من مصادر بارزة فى إدارة أوباما، أن تركيا كشفت للمخابرات الإيرانية عن الجواسيس العشرة الذين كانوا يلتقون مع رؤسائهم فى الموساد الإسرائيلى ويتلقون تدريباتهم على الأراضى التركية، وأن المخابرات التركية علمت بهوية الشبكة قبل سنة من الآن، لكنها لم تبلغ المخابرات الإيرانية إلا مؤخراً، فى خطوة اتخذت بموجب قرار رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، أثارت غضب إسرائيل، مع الإشارة إلى أن تل أبيب أصبحت تعتبر رئيس المخابرات التركية، حقان فيدان، بمثابة ممثل للمخابرات الإيرانية. ومن ناحية أخرى، أصدر الاتحاد الأوروبى، تقريره الدورى حول تركيا، وتصدرته مظاهرات حديقة «جيزى» المناهضة لحكومة أردوغان، التى اندلعت فى مايو الماضى وواجهتها الشرطة التركية بالعنف المفرط.