«إندبندنت»: معظم السياسيين يؤيدون ترشّح «السيسى» للرئاسة.. و«فورين بوليسى»: عدلى منصور لديه فرصة

كتب : محمد البلاسى منذ 39 دقيقة

قالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إنه مع تنامى شعبية الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وانتشار صوره فى الشارع المصرى، يتردد السؤال: «هل يفكر السيسى فى الترشح لرئاسة مصر؟». وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أنه فى حال ترشحه، سيدعمه معظم السياسيين، خصوصاً بعدما تسبّبت الحملات الأمنية ضد الإخوان فى طفرة كبيرة بشعبية «السيسى» مدفوعة بالخوف والقلق من تهديدات «إرهاب تنظيم الإخوان»، فضلاً عن أن غالبية المصريين قد نفد صبرهم بعد 3 سنوات من إراقة الدماء والاضطرابات «مما يدفعهم إلى الحنين لزعيم قوى قادر على استعادة الشعور بالاستقرار». وأشار التقرير إلى أن «السيسى» قال مؤخراً إن على الجميع تركيز جهودهم لتحقيق أهداف خارطة الطريق وأن الوقت غير مناسب للحديث عن الترشح للرئاسة، مع الإشارة إلى أن عدداً من الساسة أعربوا عن تأييدهم فكرة ترشّح «السيسى» لرئاسة الجمهورية، بمن فيهم المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق، على الرغم من تحذير البعض من أن ذلك قد يعطى الغرب «انطباعاً خاطئاً عن ملابسات وأهداف الإطاحة بـ(مرسى)». ومن جانبها، قالت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية إنه «ربما لا يتنبه كثير من المعلقين والخبراء للفرصة التى قد تواتى الرئيس المؤقت عدلى منصور للفوز بالرئاسة كرئيس منتخب»، مشيرة إلى أن «منصور، قد يكون لديه حظوظ فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه يمثل خياراً استراتيجياً مفيداً للمصريين، فهو رئيس مدنى ويشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مما سيُسهل مهمة تقديمه للمجتمع الدولى كرجل دولة يدعم سيادة القانون خلال فترة التحول الديمقراطى.