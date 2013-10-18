أخبار عاجلة

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

«إندبندنت»: معظم السياسيين يؤيدون ترشّح «السيسى» للرئاسة.. و«فورين بوليسى»: عدلى منصور لديه فرصة

Google+ Print
«إندبندنت»: معظم السياسيين يؤيدون ترشّح «السيسى» للرئاسة.. و«فورين بوليسى»: عدلى منصور لديه فرصة «إندبندنت»: معظم السياسيين يؤيدون ترشّح «السيسى» للرئاسة.. و«فورين بوليسى»: عدلى منصور لديه فرصة

كتب : محمد البلاسى منذ 39 دقيقة

قالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إنه مع تنامى شعبية الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وانتشار صوره فى الشارع المصرى، يتردد السؤال: «هل يفكر السيسى فى الترشح لرئاسة ؟». وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أنه فى حال ترشحه، سيدعمه معظم السياسيين، خصوصاً بعدما تسبّبت الحملات الأمنية ضد الإخوان فى طفرة كبيرة بشعبية «السيسى» مدفوعة بالخوف والقلق من تهديدات «إرهاب تنظيم الإخوان»، فضلاً عن أن غالبية المصريين قد نفد صبرهم بعد 3 سنوات من إراقة الدماء والاضطرابات «مما يدفعهم إلى الحنين لزعيم قوى قادر على استعادة الشعور بالاستقرار». وأشار التقرير إلى أن «السيسى» قال مؤخراً إن على الجميع تركيز جهودهم لتحقيق أهداف خارطة الطريق وأن الوقت غير مناسب للحديث عن الترشح للرئاسة، مع الإشارة إلى أن عدداً من الساسة أعربوا عن تأييدهم فكرة ترشّح «السيسى» لرئاسة الجمهورية، بمن فيهم المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق، على الرغم من تحذير البعض من أن ذلك قد يعطى الغرب «انطباعاً خاطئاً عن ملابسات وأهداف الإطاحة بـ(مرسى)». ومن جانبها، قالت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية إنه «ربما لا يتنبه كثير من المعلقين والخبراء للفرصة التى قد تواتى الرئيس المؤقت عدلى منصور للفوز بالرئاسة كرئيس منتخب»، مشيرة إلى أن «منصور، قد يكون لديه حظوظ فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه يمثل خياراً استراتيجياً مفيداً للمصريين، فهو رئيس مدنى ويشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مما سيُسهل مهمة تقديمه للمجتمع الدولى كرجل دولة يدعم سيادة القانون خلال فترة التحول الديمقراطى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا