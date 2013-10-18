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«العاملين بالكهرباء» يطالب «إمام» بإلغاء رسوم النظافة من الفواتير

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«العاملين بالكهرباء» يطالب «إمام» بإلغاء رسوم النظافة من الفواتير «العاملين بالكهرباء» يطالب «إمام» بإلغاء رسوم النظافة من الفواتير

كتب : نادية الدكرورى منذ 27 دقيقة

أعلن ائتلاف العاملين بالكهرباء، أمس، عقد اجتماع لجميع العاملين بشركات الكهرباء نهاية أكتوبر الجارى، بحضور ممثل عن المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها إلغاء رسوم النظافة المفروضة على فواتير الكهرباء لزيادة نسبة التحصيل بالشركات، بعد امتناع العديد من المستهلكين عن الدفع نتيجة ارتفاع قيمة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.

قال أشرف السعدنى، عضو الائتلاف، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن معظم المشتركين فى الخدمة والبالغ عددهم 12 مليون مستهلك يطالبون المحصلين بحذف قيمة رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء، نظراً لغياب الخدمات المقدمة نظير هذه الرسوم المدفوعة مقدماً، ما يؤدى لامتناع البعض عن دفع الفواتير لارتفاع قيمتها. وكانت شركات الكهرباء أدرجت رسوم النظافة على فواتير الكهرباء عام 2006، ما أدى لاعتراض عدد كبير من المشتركين وامتناعهم على دفع الفواتير، وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم حذف قيمة رسوم النظافة من فواتير الكهرباء قريبا، بسبب ما يتعرض له المواطنون من ظلم نتيجة عدم حصولهم على الخدمة المطلوبة. يشار إلى أن لائحة اجتماع ائتلاف العاملين بالكهرباء تتضمن تنفيذ المطالب التى مضى عليها أكثر من 3 سنوات دون تحقيقها.

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