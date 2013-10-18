أخبار عاجلة

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

«الجماعة» تشوه علم مصر بشعار «رابعة».. والأهالى يتصدون لمسيراتها

Google+ Print
«الجماعة» تشوه علم مصر بشعار «رابعة».. والأهالى يتصدون لمسيراتها «الجماعة» تشوه علم مصر بشعار «رابعة».. والأهالى يتصدون لمسيراتها
خبير عسكرى: جنون من جماعة لا تحترم الوطن

كتب : محررو «الوطن» منذ 26 دقيقة

استبدلت عناصر تنظيم الإخوان أعلاماً مشوهة، وضعوا عليها صورة إشارة رابعة وليس النسر، بدلاً من العلم المصرى الذى يتوسطه شعار الجمهورية، وكتبوا بجانب «إشارة رابعة» « إسلامية»، وحملوها خلال مسيرات متفرقة تصدى لها الأهالى فى ثالث أيام العيد، كما وضع الإخوان الشعار الجديد بجانب صورهم الشخصية على موقع «فيس بوك».

وفى الدقهلية رفع أطفال الإخوان العلم المصرى «المشوه» فى أكثر من مكان، بشوارع جيهان وسندوب وقناة السويس، ما استفز الأهالى فطاردوهم فى الشوارع الجانبية.

وتصدى أهالى بورسعيد لوقفة نظمها أنصار الإخوان، أمام مسجد الشاطئ بشارع طرح البحر، الذى يكتظ بالمحتفلين بعيد الأضحى، ورفض المواطنون استمرار أعضاء الجماعة بالهتاف ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وإهانتهم للجيش والشرطة، واتهموهم ببيع تراب الوطن وسفك دماء المصريين.

وفى الإسكندرية، عرقلت المسيرات الليلية التى نظمتها جماعة الإخوان حركة المرور بسيدى بشر شرق، وأفسدت «فسحة» الأطفال والأسر مساء أمس الأول، وتسببت فى ارتباك الحركة المرورية بطريق الكورنيش. وشهدت القليوبية مسيرات إخوانية محدودة بمركزى شبين القناطر والخانكة للتنديد بما وصفوه بالانقلاب العسكرى تحت شعار «يللى اديت السيسى تفويض.. يحرق قلبك يوم العيد»، فى إشارة لهزيمة منتخب مصر لكرة القدم أمام نظيره الغانى.

وقال الخبير العسكرى اللواء حمدى بخيت: «إن ما فعله الإخوان فى العلم المصرى يثبت أنهم لا يحترمون قيم هذا الوطن وأنهم بلا وطنية»، واصفاً هذا الفعل بأنه نوع من الجنون. ووصف الداعية السلفى محمد الأباصيرى الإخوان بأنهم جماعة «غير وطنية»، لا تعترف بالوطن، وتريد تحقيق مصالحها ولو كان الثمن هو خراب الوطن واحتلاله. وقال: «تغيير إشارة العلم إلى صورة رابعة يأتى فى هذا الإطار التكفيرى، ولا بد من معاقبة كل من يفعل ذلك لأن هذه العلامة هى إشارة من إشارات الماسونية».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا