«الجماعة» تشوه علم مصر بشعار «رابعة».. والأهالى يتصدون لمسيراتها

خبير عسكرى: جنون من جماعة لا تحترم الوطن

كتب : محررو «الوطن» منذ 26 دقيقة

استبدلت عناصر تنظيم الإخوان أعلاماً مشوهة، وضعوا عليها صورة إشارة رابعة وليس النسر، بدلاً من العلم المصرى الذى يتوسطه شعار الجمهورية، وكتبوا بجانب «إشارة رابعة» «مصر إسلامية»، وحملوها خلال مسيرات متفرقة تصدى لها الأهالى فى ثالث أيام العيد، كما وضع الإخوان الشعار الجديد بجانب صورهم الشخصية على موقع «فيس بوك».

وفى الدقهلية رفع أطفال الإخوان العلم المصرى «المشوه» فى أكثر من مكان، بشوارع جيهان وسندوب وقناة السويس، ما استفز الأهالى فطاردوهم فى الشوارع الجانبية.

وتصدى أهالى بورسعيد لوقفة نظمها أنصار الإخوان، أمام مسجد الشاطئ بشارع طرح البحر، الذى يكتظ بالمحتفلين بعيد الأضحى، ورفض المواطنون استمرار أعضاء الجماعة بالهتاف ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وإهانتهم للجيش والشرطة، واتهموهم ببيع تراب الوطن وسفك دماء المصريين.

وفى الإسكندرية، عرقلت المسيرات الليلية التى نظمتها جماعة الإخوان حركة المرور بسيدى بشر شرق، وأفسدت «فسحة» الأطفال والأسر مساء أمس الأول، وتسببت فى ارتباك الحركة المرورية بطريق الكورنيش. وشهدت القليوبية مسيرات إخوانية محدودة بمركزى شبين القناطر والخانكة للتنديد بما وصفوه بالانقلاب العسكرى تحت شعار «يللى اديت السيسى تفويض.. يحرق قلبك يوم العيد»، فى إشارة لهزيمة منتخب مصر لكرة القدم أمام نظيره الغانى.

وقال الخبير العسكرى اللواء حمدى بخيت: «إن ما فعله الإخوان فى العلم المصرى يثبت أنهم لا يحترمون قيم هذا الوطن وأنهم بلا وطنية»، واصفاً هذا الفعل بأنه نوع من الجنون. ووصف الداعية السلفى محمد الأباصيرى الإخوان بأنهم جماعة «غير وطنية»، لا تعترف بالوطن، وتريد تحقيق مصالحها ولو كان الثمن هو خراب الوطن واحتلاله. وقال: «تغيير إشارة العلم إلى صورة رابعة يأتى فى هذا الإطار التكفيرى، ولا بد من معاقبة كل من يفعل ذلك لأن هذه العلامة هى إشارة من إشارات الماسونية».