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سعيد رسلان: «الإخوان» تحارب الإسلام لصالح اليهود.. وإشارة رابعة «ماسونية»

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سعيد رسلان: «الإخوان» تحارب الإسلام لصالح اليهود.. وإشارة رابعة «ماسونية» سعيد رسلان: «الإخوان» تحارب الإسلام لصالح اليهود.. وإشارة رابعة «ماسونية»
يجب أن ينصرف الناس عن «الجماعة» لأنها «أهل بدع»

كتب : سعيد حجازى منذ 26 دقيقة

جدّد الشيخ محمد سعيد رسلان أحد كبار شيوخ السلفية، هجومه على تنظيم الإخوان وحلفائه من التيار الإسلامى، متهماً إياهم بمحاربة الإسلام والسعى للتحالف مع اليهود والشياطين، معتبراً أن إشارة «رابعة» التى يرفعونها فى جميع فعالياتهم «ماسونية».

وقال خلال إحدى خطبه فى عيد الأضحى، نُشرت على موقع «يوتيوب»: «علينا الابتعاد عن الفتنة وألا نشارك فيها أولئك المضلين، وأن نكون ربانيين، فهؤلاء الضُّلال يريدون إفساد فرحة العيد، هم خونة للدين والرسول، يبتدعون بدعاً ما أنزل الله بها من سلطان، فيخرجون النساء إلى الشوارع يفترشن الأرض، فكيف تكون المرأة على هذا النحو ثم تحافظ على نفسها محافظة الشرع؟ فهم يخرجون عن شرع النبى «صلى الله عليه وسلم»، ويثيرون الفوضى فى المجتمعات المسلمة، فليس لهم من أعداء إلا أهل السنة، فعداؤهم على الحق». ونصح «رسلان» جموع المسلمين بالبعد عن الإخوان، قائلاً: «يجب أن ينصرف الناس عنهم، فهم أهل بدع، نبتعد عنهم حتى لا تكثر جنودهم، ونسأل الله أن يهدينا إلى الحق المبين، فاللهم طهر البلد من البدع والمبتدعين والشرك والمشركين ووحد البلاد والمصريين جميعاً».

وحول إشارة «رابعة»، قال «رسلان»: «هى إشارة للعيوب التى ذكرها الرسول عن الأضحية، ففى أكثر من حديث، ومنها حديث مالك، وأحمد، وأصحاب السنن الأربع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سُئل: «متى تكون الأضحية مبرّأة من العيوب، والتى إن وجدت منعت الإجازة بالذبح؟ فرفع النبى أصابعه الأربع، مؤكداً أن هناك أربعة عيوب تُعيب الأضحية، وهى العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، وكذلك التى أصابها الهزال».

واختتم قائلاً: «هؤلاء اتخذوا إشارة للماسونية، وهو ليس بجديد عليهم، فجماعتهم من الأساس ماسونية، وسيد قطب قال إنها دخلت الجماعة، كما أن حسن البنا ذكر أن الماسونيين غزوا الجماعة وكانوا بين أفرادها، بل إن الإمام محمد الغزالى قال إن حسن الهضيبى المرشد الثانى للجماعة كان ماسونياً صرفاً».

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