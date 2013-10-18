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إحباط مخطط لتفجير «أكاديمية الشرطة» و«طرة» قبل محاكمة «مرسى»

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إحباط مخطط لتفجير «أكاديمية الشرطة» و«طرة» قبل محاكمة «مرسى» إحباط مخطط لتفجير «أكاديمية الشرطة» و«طرة» قبل محاكمة «مرسى»
أجهزة سيادية ترصد استعدادات التنظيم الدولى لضرب الاقتصاد والتصعيد ضد قيادات الجيش فى الخارج

كتب : أحمد عبدالعظيم ومحمد مقلد وهانى الوزيرى وخالد محمد منذ 25 دقيقة

جدد تنظيم الإخوان، أمس، رفضه لأى مبادرات دون ما سمّاه «عودة الشرعية كاملة»، فيما رصدت أجهزة سيادية اجتماعاً للتنظيم الدولى فى قطر لبحث سبل «ضرب اقتصادياً والتصعيد ضد الجيش قبل محاكمة محمد مرسى فى 4 نوفمبر المقبل»، فيما جرى إحباط محاولة لتفجير القاعة التى من المقرر أن يُحاكم «مرسى» فيها.

وقال محمود حسين، أمين عام الإخوان، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» من قطر: إن «حل الأزمة الحالية يتمثل فى عودة الشرعية كاملة، التى تعنى عودة (مرسى) ومجلس الشورى والدستور، ولا مجال للتراجع عن ذلك».

وقالت مصادر لـ«الوطن»: إن «حسين» يقيم حالياً فى أحد فنادق الدوحة وزار السفارة البلغارية هناك، أمس الأول، وطالب مسئوليها بالضغط على الاتحاد الأوروبى لقطع أى مساعدات عن مصر.

وتشمل خطة الإخوان، حسب المصادر، «تنظيم مظاهرات فئوية واستغلال أعضاء الإخوان من الموظفين الحكوميين، لتنظيم مظاهرات قبل المحاكمة، وإنشاء قناة فضائية للدفاع عن الإخوان». وأضافت المصادر أن «حسين» اجتمع مع 12 محامياً بقطر للدفاع عن قيادات الإخوان ورفع دعاوى قضائية ضد مصر وقيادات الجيش والنظام الحالى فى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن الدول الموالية للإخوان، وعلى رأسها قطر، رصدت مبلغ 20 مليون دولار لوضع سيناريو التصعيد من الخارج.

وكشف مصدر سيادى مسئول عن أن القوات المسلحة، بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، تمكنت، أمس، من إلقاء القبض على 13 إرهابياً داخل قرية بجنوب الشيخ زويد بشمال سيناء كانوا يخططون لعمليات إرهابية، منها تفجير أكاديمية الشرطة وقت محاكمة محمد مرسى.

وعثرت القوات مع المقبوض عليهم على خرائط لأكاديمية الشرطة وسجن طرة وخطط لاستهداف مبنى الأكاديمية قبل المحاكمة بساعات قليلة، وكذلك شن تفجيرات تستهدف عدداً من المنشآت الحيوية وسط القاهرة فى التوقيت نفسه. وقال المصدر السيادى إن 3 عناصر من المجموعة ينتمون لحركة حماس، والباقين أعضاء بجماعات «السلفية الجهادية» وشكلوا المجموعة قبل 40 يوماً، ويحملون بطاقات رقم قومى مزورة.

واستأنفت قوات الجيش والشرطة، أمس الأول، حملتها على بؤر الإرهاب بقريتى المهدية والتومة، جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء، بعد توقف العمليات 48 ساعة أثناء عيد الأضحى. وقصفت طائرات الأباتشى 16 بؤرة إرهابية، و8 منازل، و9 عشش، ودمرت سيارتى دفع رباعى، و3 دراجات بخارية، تستخدمها العناصر الإرهابية فى الهجوم على الأكمنة، فيما قتلت القوات 6 عناصر مسلحة هاجمت كمين أبوسكر جنوب العريش، وقبضت على 4 آخرين، كما دمر سلاح المهندسين 3 أنفاق تهريب على الحدود مع غزة.

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