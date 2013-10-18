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موريتانيا تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح أحد صحفييها

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موريتانيا تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح أحد صحفييها موريتانيا تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح أحد صحفييها

دعت نقابة الصحفيين الموريتانيين، والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، التحرك من أجل إطلاق سراح الصحفى الموريتانى إسحاق ولد المختار، الذى انقطع به الاتصال فى شمال سوريا، حيث كان يقوم بتغطية إعلامية هناك.

و طالبت النقابة فى بيان أصدرته مساء أمس الخميس، وحصلت الأناضول على نسخة منه، أطراف الصراع الدائر فى سوريا بضرورة البحث عن الصحفى ولد المختار ورفاقه، وتأمينهم حتى يعودوا سالمين لذويهم، كما أعلنت النقابة عن تشكيل النقابة لخلية أزمة لمتابعة تطورات قضية الصحفى المختطف.

وبدورها، طالبت رابطة الصحفيين الموريتانيين، الحكومة الموريتانية، باستغلال علاقاتها الحسنة مع الحكومة السورية لضمان إطلاق سراح ولد المختار.

وأضافت الرابطة فى بيانها، أن مكتبها التنفيذى يتابع القضية ببالغ الاهتمام، وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مع كل من الحكومة السورية، والمعارضة السورية المسلحة، والهيئات الصحفية الدولية.

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مصر 365

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