اليوم..بدء احتفالات الغربية بمولد العارف بالله السيد البدوى

تستقبل اليوم الجمعة محافظة الغربية محبى العارف بالله سيدى أحمد البدوى القطب الصوفى الكبير فى بداية الاحتفالات بالمولد، والتى ستستمر لمدة أسبوع، وتنتهى يوم الخميس المقبل.

وأعلن اللواء الدكتور محمد نعيم محافظ الغربية، أن المحافظة بكامل أجهزتها استعدت للاحتفال بمولد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، والذى يبدأ اليوم الجمعة 18/10، ويستمر لمدة أسبوع ينتهى يوم 25/10، حيث يتم تكثيف الحملات الأمنية بمداخل ومخارج المدينة، وفى الساحة الأحمدى ومناطق الاحتفال، وتوفير أجهزة كاشفة للمفرقعات، ودوريات تجوب الشوارع والميادين طوال فترة الاحتفالات.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتخصيص أتوبيسين من سيارات مرفق النقل الداخلى، لنقل رواد المولد من مدخل مدينة طنطا حتى ساحة الاحتفال بالمجان، وقرر تشغيل المخابز طوال اليوم على مدار 24ساعة، ومنع الإجازات لمفتشى التموين وزيادة الحصة من الدقيق، لمواجهة الطلب الزائد على رغيف الخبز فى تلك الفترة، وتخصيص سيارات لتوزيع الخبز للمواطنين فى أماكنهم بساحة الاحتفال.

وشدد المحافظ على أن كل من يستغل الاحتفال والتجمعات فى الدعاية السياسية أو رفع شعارات تعكر الصفو، سيواجه بكل حسم.

وستنظم المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، احتفالا كبيرا بمناسبة الاحتفال بمولد العارف بالله سيدى أحمد البدوى، حيث تم إعداد ساحة كبيرة بسيجر، لاستقبال زوار البدوى وإقامة الخيام للطرق الصوفية المختلفة وسط حضور كبير لأكثر من 2 مليون زائر من مريدى البدوى من مختلف أنحاء الجمهورية والبلدان العربية،

> بينما تقيم وزارة الأوقاف احتفالا كبيرا بهذه المناسبة الدينية بساحة المسجد الأحمدى، وبالليلة الختامية للمولد، وتختتم الاحتفالات بأداء صلاة الجمعة.