رسالة نور على نور توزع أضاحى العيد على المستحقين بشمال سيناء

انتهت جمعية "رسالة نور على نور"، من توزيع أكثر من ألف كجم لحوم اضاحى على المستحقين بمختلف أنحاء شمال سيناء.

وقال موسى رويشد، مسئول فرع الجمعية بشمال سيناء، إنه تم توفير عجول وأبقار وذبحها وتوزيع لحومها على مستحقين بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد وبئر العبد، وتمت الاستعانة بعدد من الجمعيات الأهلية بتلك المناطق لتوزيع اللحوم وبدأت عمليات التوزيع منذ ثانى أيام العيد وستتواصل خلال اليومين القادمين.

أضاف محمد سليمان الجغنه المشرف على التوزيع أن فريق عمل تابع للجمعية يقوم باختيار الحالات المستحقة من ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام والأرامل والأسر التى لا عائل لها.