انفراد مولد نجمة فى تدريب الأسود والنمور بكفر الشيخ

انفردت اليوم السابع بتصوير عرض الأسود والنمور لأول عرض للنجمة أوشة محمد محمد على الحلو وسط الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ داخل السيرك المجاور لحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ.

حيث صاحبت أوشة الحلو والدها محمد الحلو فى عرض الأسود والنمور وتركها فى بعض الفقرات تراوغ النمور والأسود وتتلاعب بهم وسط حالة من الإعجاب من أهالى كفر الشيخ

> خاصة فقرة إطعامها الأسد اللحم من فمها لفمه لأول مرة كعرض مباشر أمام الجمهور، وعبور الأسود والنمور فوقها وهى نائمة على حامل وغيرها من الفقرات المتعددة.

وأكدت أوشة الحلو لـ "اليوم السابع" أنها خريجة إدارة إعمال جامعة عين شمس وتوجهت للعمل بالسياحة ولكننى حنيت للأسود والنمور التى تربيت معهم فلم أجد نفسى إلا معهم، بالإضافة: تعودت أن أقود ولا يقودنى أحد لذا قررت ترك السياحة والإتجاه لتدريب النمور خاصة أن والدى دربنى منذ 9سنوات على تدريب الأسود، لأن والدى له باع طويل فى ذلك لأنه مدرب على يد جدى رحمه الله وكان والدى يعرض لفرقة الأسود والنمور ومعه 25نمرا وأسدا.

وأضافت أوشة: أديت عرضا وشقيقتى لوبة "مدربة بالسرك القومى فى العجوزة"فى الكويت واليوم أول يوم عرض بكفر الشيخ.

وعن شعورها بالخوف أثناء العرض قالت لا أشعر بالخوف لأن الأسود والنمور كأنهم أولادنا، هكذا علمنى والدى خلال تعامله معهم فى كل حركاته وسكناته معهم والإحساس بهم.

وأضافت أوشة الحلو اقول لأهالى كفر الشيخ شكرا على تشجيعكم لى ووقوفكم جنبى اليوم كأول يوم عرض.

وأضافت تعاملى مع الأسود والنمور تعامل من يشعر بهم كما علمنى والدى ذلك منذ استيقاضى صباحا ورؤيتى لهم ثم اطعامهم وأثناء " الشّور" ثم فقرات التدريب وغيرها من متابعتهم خلال اليوم، وهذا بفضل الله وبفضل شيخ المدربين على مستوى العالم محمد الحلو والذى علمنى أفهم مايريدونه النمور والأسود بمجرد نظرة لهم بكل حركة تصدر من الأسود والنمور وأشعر بهم عندما يحدث لهم طارئ فوالدى بمجرد نظرته لهم يعلم أن الأسد أو النمر قد أصابه مرض أو به شىء ما فيعالجه.