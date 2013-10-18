أسماء 24مصابا فى مشاجرة بين عائلتين بمركز البلينا بسوهاج

استقبل مستشفى البلينا المركزى 24 شخصا مصابين بإصابات متفرقة بالجسم ما بين إصابة بطلقات نارية حية وطلقات خرطوش وسجحات وكدمات، حيث تبين من الحصر طبقا لبيان استقبال المستشفى والإسعاف إصابة 8 أشخاص من عائلة خليف وهم عبد النعيم متولى عبد النعيم 50 عاما مصابا بطلق نارى أسفل الساق اليسرى وخلاف أحمد خلاف 22 عاما مصابا بطلق نارى بالركبة اليسرى وفهد عبد النعيم متولى 19 عاما مصابا بطلق نارى بالكتف الأيمن وناصر البدرى حسين 47 عاما مصابا برش خرطوش بالوجه وخالد عبد الرحيم أحمد متولى 32 عاما بجرح بالرأس والوجه وأحمد حسن أحمد 40 عاما بكدمات وجروح رضيه بالظهر والذراعين والسيد حمدى محمد 44 عاما بكدمات رضيه بالساعدين ومحمد خليف محمود 35 عاما بجروح رضيه وكسر بالأصابع.

كما استقبل المستشفى أيضا 16 من عائلة أبو خالد وهم خالد عبد الغنى عبد الباقى 30 عاما مصابا بطلق نارى بالفخذ الأيسر وخالد أحمد عبد الراضى 18 عاما مصابا بطلق خرطوش بالظهر ومحمود صلاح محمود 30 عاما مصابا برش خرطوش بالرأس والصدر "و عبد الباقى عبد الغنى عبد الباقى 27 عاما مصابا برش خرطوش بالفخذ الأيمن والوجه وياسر عمار صديق 31عاما مصابا بطلق خرطوش بالساق اليسرى وعلاء محمد عبد الحق 17 عاما مصابا برش خرطوش بالكتف الأيسر ومحمد نور الدين عثمان 23 عاما مصابا بطلق خرطوش بالعضد والكتف الأيسر وأحمد عبد العظيم عبد الباقى 43 عاما مصابا بطلق خرطوش أسفل الركبة اليسرى وأحمد حسن محمد 43 عاما مصابا بطلق خرطوش بالوجه والصدر وأبو بكر عبد العليم عبد الباقى 35عاما مصابا بكسر بالأصابع باليد اليسرى ومحمد عبد الراضى أحمد 34 عاما مصابا بجرح رضى بفروه الرأس وأحمد عمار عابدين 15 عاما مصابا بجرح قطعى بالأنف وخالد خلاف نور الدين 29 عاما مصابا بكدمات رضيه وتورم باليد اليسرى وعماد حمدى محمد فرغل 42عاما مصابا بجروح رضيه بفروه الرأس وأحمد حمدان أبو الوفا خلف الله 18 عاما مصابا بكدمات رضيه وتورم أسفل الساعد الأيسر ومحمد الزوينى عابدين 21 عاما مصابا بجرح رضى بأصابع القدم اليسرى وتم نقلهم جميعاً للمستشفى المركزى. 00 وقام قسم الاستقبال بالمستشفى بإجراء الإسعافات الأولية لهم وصرح لهم بالخروج.

ترجع الواقعة عقب وقوع مشاجرة بين العائلتين بسبب خلافات سابقة أثناء الجلوس على المقهى وتجددت اليوم وتبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية والتراشق بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة مما نتج عنه الإصابات السابقة وتم الدفع بعدد 2 تشكيل أمن مركزى للفض بين طرفى المشاجرة وتمت الاستعانة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لرفع أثار المشاجرة من طوب وحجارة وزجاجات.