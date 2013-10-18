مساعد وزير الخارجية الإيراني: طهران تتجه نحو حل الخلافات مع الغرب

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني وعضو الوفد النووي الإيراني المشارك في مفاوضات إيران مع مجموعة «5+ 1» في جنيف، عباس عراقجي، إن ثمة اتجاها لحل الخلافات مع الغرب رغم كثرتها.

وقال «عراقجي» في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانية، إن الدول الأعضاء في مجموعة «5+ 1» قبلت بالأطر الموجودة في الاقتراح الإيراني لحل الخلافات إلا أننا ننتظر إجراءاتهم العملية في هذا الصدد.

وأضاف «عراقجي» أن المفاوضات ستكون على مستوى وزراء الخارجية، ووزير الخارجية الإيراني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون سيشاركان فيها، ردا على سؤال عن مستوى المشاركين في المفاوضات المقبلة التي ستجري في السادس والسابع من نوفمبر المقبل في جنيف.