«الإخوان» يفسدون محاضرة لـ«الأسوانى» فى فرنسا

كتب : بهاء الدين محمد منذ 8 دقائق

اعتدت مجموعة تابعة لتنظيم الإخوان بفرنسا مساء أمس الأول على الكاتب والروائى الدكتور علاء الأسوانى أثناء محاضرة له بمقر معهد العالم العربى بباريس، كان مقرراً أن يعرض خلالها روايته الأحدث «نادى السيارات» التى ستصدر فى نسختها المترجمة إلى الفرنسية فى فبراير المقبل. وفوجئ الحضور بأحد الأشخاص يصرخ بصوت مرتفع، ويطالب الكاتب بالحديث عن الوضع السياسى الحالى فى مصر، قبل أن يعترض القائمون على المعهد على اعتبار أن اللقاء أدبى، فيما هتف عناصر من تنظيم الإخوان ضد ثورة 30 يونيو وضد القوات المسلحة «يسقط حكم العسكر» وهو ما رد عليه «الأسوانى» بالتلويح بيده بـ«علامة النصر». وأوضح حمدى أبودغيد، عضو التحالف الوطنى لدعم الشرعية فى فرنسا، أحد حضور الندوة، أن مؤيدى محمد مرسى حرصوا على الحضور بكثافة، ووزعوا منشورات تحتوى على مقالات الكاتب التى يؤيد فيها «30 يونيو»، وأن الحاضرين كان لديهم ترتيب مسبق للهتاف ضد «الانقلاب العسكرى» على حد قوله، وأعلن سالم القطامى، منسق الإخوان فى فرنسا، على صفحته بموقع «فيس بوك» عن تدشين فعاليات جديدة لمطاردة كل فعاليات «مؤيدى الانقلاب الخونة» على حد وصفه.