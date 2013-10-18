إدارات القاهرة التعليمية: أرصدتنا مجمدة وننفق من أموالنا الخاصة

أثار قرار وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، بإعفاء طلاب المدارس من المصروفات الدراسية ترحيبا كبيرا من أولياء الأمور والطلاب، حيث شعروا أنه يقدر معاناتهم والظروف التى تمر بها البلاد من مظاهرات، والتى أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية وتأثيرها على جميع الآسر المصرية.

وعلى الرغم من تطبيق جميع المدارس لبنود القرار سواء من خلال إعادة المصروفات الدراسية للطلاب الذين قاموا بسدادها أو عدم تحصيلها ممن لم يدفعها، إلا أن المدارس واجهت بعد ذلك معاناة فى الإنفاق على الأنشطة الطلابية والتأمين الصحى، بالإضافة إلى ترميم وإصلاح التلفيات فى المدارس، والتى كان يتم الإنفاق عليها من خلال المصروفات الدراسية، وقد وعدت الوزارة المديريات بأن المالية ستحصر مجموع الإنفاقات على أن يتم تسديدها، إلا أنها لم تسدد حتى الآن، وتقوم المديريات والإدارات التعليمية بالإنفاق من أموالها الخاصة حتى لا تضرر الأنشطة المدرسية التى تعتبر أحد عوامل جذب الطالب للمدرسة.

ففى محافظة القاهرة قال عبد الوهاب صلاح عبد الوهاب مدير إدارة حدائق القبة، إن الأنشطة المدرسية لا زالت تعمل بالمجهود الذاتية ومشاركة مجلس الأمناء وكل مدرسة تفتح رياض أطفال يتم عمل حفلة لها وللطلاب، لافتا إلى أن الإدارة حصلت على المركز الأول فى المسرح والمكتبة والصحافة، وهناك مسرحيات يتم تنظيمها على مركز شباب الحدائق قبل العام الدراسى والتدريبات تكون أثناء العام الدراسى، إلا أن الإدارة تعانى من مشكلة وهى عدم توفير المالية للمصروفات الخاصة التى يتم الإنفاق منها على الأنشطة الطلابية.

وأضافت نجوى محمد يحيى مديرة إدارة شبرا التعليمية، أن وزارة المالية لم تصرف لها حتى الآن المستحقات المالية الخاصة بالأنشطة المدرسية والتأمين الصحى، وذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم بإعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية، حيث إن تلك المصروفات كان يتم الصرف منها على مستلزمات المدرسة وعمليات الصيانة.

وأشارت نجوى، إلى أن الإدارة تصرف من أموالها الخاصة لحين صرف المالية، لعدم تعطيل الأنشطة التى تعتبر أحد عوامل جذب الطلاب على أن يتم أخذ حقوقها بعد الصرف، فالأرصدة القديمة مجمدة والجديدة لم يتم صرفها، لافتة إلى أنها قامت بالإنفاق من أموالها الخاصة لنقل الكتب الدراسية حتى لا يتم تعطيل العملية التعليمية والانتهاء من تسليم الكتب للطلاب.

ولفت مصطفى أحمد شعيب مدير إدارة الشرابية التعليمية، أن الإدارة تنتظر صرف وزارة المالية للمستحقات المالية بدلا من المصروفات الدراسية التى تم إعفاء الطلاب منها، حيث كان يصرف منها على الأنشطة المدرسية والتأمين الصحى، مشيرا إلى أنه تم الإنفاق على الأنشطة من خلال العمل التطوعى ومجلس الآباء.

وأضاف شعيب، أنه تم فتح مركز رياضى فى مدرسة الظاهر الثانوية بنين من ضمن الأنشطة المدرسية التى تعمل على جذب الطالب للمدرسة ورفع روحه المعنوية.

وأشار مدير إدارة الشرابية التعليمية، إلى أن مدرسة طلائع المستقبل وجمال الدين الأفغانى حصلا على المركز السادس على مستوى الجمهورية فى معرض الصحافة، والمركز الرابع فى المسرح، حيث إن هناك عروضا مسرحية تقام على المسارح المتواجدة بالمدرسة، لافتا إلى أن هناك نشاطا متواصلا وإلقاء للشعر والخطابة والأشغال اليدوية.

وقال أسامة السيد فؤاد مدير إدارة عين شمس التعليمية، إن الأنشطة الطلابية تواصل عملها فى المدارس ويتم عمل مسابقات وتوزيع جوائز على الطلاب الفائزين، مشيرا إلى أن وزارة المالية أرسلت قرار لتسديد الأموال التى صرفتها المدارس والإدارة على الأنشطة.

وأشار فؤاد، أنه جارى حصر المبالغ التى تم إنفاقها لإرسال تقرير إلى وزارة المالية عن إجمالى المصروفات فى الخمس سنوات السابقة، للبدء فى تسديدها.

ويأتى ذلك مع تأكيد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، خلال لقائه بالمجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين، أن قيمة المصروفات المدرسية سيتم إرسالها للمدارس بنسبة 100% فى أول يوم من أيام الدراسة بعد أن كانت تحصل على مدار السنة، وذلك نتيجة لقرار إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات لافتًا إلى أن أولياء الأمور الذين قاموا بالفعل بسداد المصروفات لديهم حرية اختيار استرداد المصروفات أو ترحيلها للعام القادم.

وأشاد المجلس بقرارات الوزير الحاسمة فى الفترة البسيطة الماضية ومنها إعفاء 14 مليون أسرة من المصروفات المدرسية، وإيجاد 150 ألف فرصة عمل بالتربية والتعليم، مما سيحل مشكلة العجز خاصة فى المناطق النائية، وكذلك تفعيل اللامركزية.