اتحاد حقوق عين شمس: مسودة اللائحة الطلابية الجديدة سيئة

قال خالد محمود، أمين لجنة الأسر والرحلات بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن المسودة المبدئية للائحة الطلابية الجديدة سيئة وتحتاج إلى عدد من التعديلات وخاصة فيما يتعلق بلجان الاتحاد وحظر العمل السياسى والأسر ذات الاتجاهات الحزبية أو الطائفية والمجلات وورق الحائط داخل الجامعة.

وأضاف خالد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البند الجديد المتعلق بتقسيم اللجان، يلغى لجنة الأسر بالاتحاد على الرغم من دورها الأساسى وينسب مهامها لنائب رئيس اتحاد الطلاب، مشيرا إلى أن هذا يعتبر انتقاص لدور الأسر وأنشطتها.

كما أشار خالد، إلى أن ظهور لجنة جديدة باسم لجنة البنية التحتية والتى تهتم بالإشراف على المشروعات التى تحدث بالجامعة، ليس لها منفعة إن لم يتم تفعليها، وخاصة أنها ستجد صعوبة فى تفعيلها فى أكثر من كلية.

بينما أشاد خالد بلجنة الرقابة من الطلاب على ميزانية الاتحاد لما يتعلق بحماية حقوق الطلاب، وببند أنه من حق مجلس الاتحاد توقيف الدراسة فى حالة وجود مشاكل بالكلية تضر بالطلاب مع تبليغ إدارة الكلية.

واستنكر خالد بشده، البند الخاص بالمشاركة السياسية للطلاب، مشيرا إلى أن ممارسة الأنشطة سواء كانت حزبية أو غيرها، فإنها مكفولة للطالب ويجب عدم حظرها ولكن تكون مشروطة وغير مطلقة بحيث يمنع استخدام العنف وأعمال التخريب بها.