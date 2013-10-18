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الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني حاول اقتحام معسكر قرب رام الله

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الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني حاول اقتحام معسكر قرب رام الله الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني حاول اقتحام معسكر قرب رام الله
قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن جنودًا إسرائيليين قتلوا فلسطينيا حاول اقتحام معسكر للجيش الإسرائيلي في شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.وأوضحت المتحدثة أن «الفلسطيني الذي كان يقود جرافة قُتل حين أطلق الجنود النار عليه عند محاولته اقتحام معسكر للجيش قرب بلدة الرام شمال غربي رام الله».وأكدت مصادر طبية فلسطينية أنه توفي متأثرا بجروحه في مستشفى إسرائيلي.واندلعت مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي عقب مقتل المواطن الفلسطيني.وأشارت مصادر إلى أن قوات كثيرة من الجيش حاصرت المكان وأغلقته بالكامل ووضعت حواجز  عسكرية للتحقيق ومعرفة ملابسات الحادث.وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الارتباط العسكري الإسرائيلي أبلغ عائلة الشهيد وهو يونس العبيدي من مدينة القدس المحتلة نية الجيش مداهمة منزله.

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