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ميادين النصر على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية احتفالا بانتصارات أكتوبر

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ميادين النصر على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية احتفالا بانتصارات أكتوبر ميادين النصر على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية احتفالا بانتصارات أكتوبر

قال سعيد الهمشرى رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى إن الإقليم سوف يستأنف غدا السبت الاحتفالات بالذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

حيث تبدأ الاحتفالات على مسرح معسكر الجلاء بتقديم عروض لفرقة العريش للفنون الشعبية وفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية مساء السبت، ويوم الأحد 20/10 يستضيف مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية أوبريت ميادين النصر بحضور اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وقيادات المحافظة فكرة الأوبريت والإخراج للفنان ماهر كمال تصميم رقصات عمرو عجمى بطولة حنان خضر وسامح فتحى ومحمد منتصر ومحمود نوح وإعداد مادة سينمائية عبد الغنى الجندى وأداء شعرى عمرو حسن وعطية سليمان مرزوق والمطرب حميد إبراهيم وتدريب استعراضات عاطف عبد الحميد ومجدى جبرة الله ومساعدو الإخراج شريف مبروك ومحمد أحمد محمد ومحمد حزين ومخرج منفذ إبراهيم فهمى وموسيقى والحان ماهر كمال أشعار محمد عبد القادر وبمشاركة فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وفرقة العريش للفنون الشعبية الإشراف الفنى ابتسام فريد وأشرف عيد والإشراف العام محمد الشربينى مدير فرع ثقافة الإسماعيلية.

وأضاف سعيد الهمشرى أن الاحتفالية تقام ضمن برنامج الإقليم للاحتفال بمرور 40 عاما على انتصارات أكتوبر بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية وتحت رعاية اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية ويستعرض الأوبريت المواقف البطولية للجيش المصرى وانتصاراته ووقوفه إلى جانب الشعب.

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