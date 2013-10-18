مدير أمن الإسكندرية يتفقد مجمع السينمات والخدمات الأمنية

لليوم الثالث على التوالى قام اللواء أمين عز الدين، مساعد الوزير - مدير أمن الإسكندرية، بجولة ميدانية، رافقه فيها اللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية وقيادات الأمن بالمديرية، تفقد خلالها منطقة وسط البلد "محطة الرمل ومجمع السينمات" والخدمات الأمنية المعينة فى أماكن التجمعات من إدارات المرور والمرافق والنجدة والبحث الجنائى والحماية المدنية، حيث أزيلت جميع حالات إشغال الطريق العام وتسيّل الحركة المرورية، وتم ضبط العديد من قائدى الدراجات البخارية غير المرخصة.