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64 قتيلا فى سوريا جراء العمليات العسكرية التى نفذتها قوات الأسد أمس

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64 قتيلا فى سوريا جراء العمليات العسكرية التى نفذتها قوات الأسد أمس 64 قتيلا فى سوريا جراء العمليات العسكرية التى نفذتها قوات الأسد أمس

وثقّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 64 شخصاً فى العمليات العسكرية المختلفة التى شنتها القوات النظامية فى العديد من المدن والبلدات السورية.

وذكرت الشبكة السورية التى تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات العسكرية التى شنتها الوحدات العسكرية التابعة للنظام السورى، أمس الخميس، فى كافة الأنحاء السورية برا وجوا، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والطائرات والمدافع، أدت إلى مقتل 27 شخصا فى حلب، و9 فى درعا، و8 فى ريف العاصمة دمشق، و8 فى حمص، و4 فى إدلب، و3 فى كل من دير الزور، والرقة، و2 فى الحسكه.

ولفتت الشبكة فى بيانها، إلى أن من بين القتلى 10 أطفال، و7 سيدات، فضلا عن وجود 18 شخصا من عناصر الجيش السورى الحر، موضحة أن الهجمات المختلفة التى شنتها قوات النظام، أسفرت فى الوقت ذاته عن سقوط عدد كبير من الجرحى فى صفوف المدنيين، فضلا عن تعرض الأحياء السكنية، والبنايات لأضرار مادية جسيمة.

ومن جانبها ذكرت لجان التنسيق المحلية السورية، فى بيان لها، أن الوحدات التابعة للجيش السورى الحر استطاعت السيطرة على مستشفى عسكرى فى مدينة دير الزور، وأنها تمكنت من قتل عدد كبير من الجنود التابعين للنظام السورى.

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